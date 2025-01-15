Врачи отпустили домой ученика, пострадавшего в рязанской школе № 47

Ученика, пострадавшего в рязанской школе № 47 города, отпустили домой. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Рязанской области.

По информации ведомства, пострадавшего подростка доставили в травмпункт ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, где ему оказали медицинскую помощь. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей. Угрозы для жизни и здоровья школьника нет. Врачи отпустили его домой.

Напомним, в школе № 47 города Рязани ученик 2010 года рождения получил травму головы. По предварительной информации, учащийся 8 класса случайно выстрелил в своего одноклассника из игрушечного пистолета, стреляющего пластмассовыми шариками.