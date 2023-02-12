Врачи оценивают состояние Романа Костомарова как крайне тяжёлое

Знаменитый фигурист Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни. Об этом сообщает Telegram канал 112.

В настоящее время врачи обеспокоены некрозом на руках: все пальцы почернели и неактивны. Состояние олимпийского чемпиона оценивается как крайне тяжёлое, спортсмен находится на аппарате ИВЛ.

Роман Костомаров пришёл в себя после операции, температура тела в норме. Ему ампутировали левую стопу, а на правой удалили пятку и некоторые пальцы.