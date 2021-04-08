Врачи кардиодиспансера возобновили выезды в районы Рязанской области

Пациенты из районов Рязанской области получат высокотехнологичную медицинскую помощь. Врачи кардиодиспансера возобновили выездную работу. Об этом сообщается на сайте регионального мниздрава.
В марте специалисты провели приём в Касимовском, Скопинском, Шиловском и Ряжском межрайонных сосудистых центрах.
Специалисты отобрали 10 человек для оказания медицинской помощи. Некоторых из них уже госпитализировали в кардиодиспансер, остальные проходят предварительное обследование.
В ближайшее время всем пациентам будут установлены кардиостимуляторы.