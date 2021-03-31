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Суббота, 3 апреля, 2021
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Врач задушил медсестру за отказ в сексе под Курском

Никита Брыкин

Родственники убитой медсестры и врачи высказались о вероятной причине жестокой расправы над их дочерью, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В ночь на 27 марта анестезиолог-реаниматолог Фатежской районной больницы прямо на рабочем месте избил и задушил 21-летнюю девушку.

Как отметил отец покойной, злоумышленник ранее уже оказывался в центре разных скандалов. Сотрудники медучреждения утверждают, что врач приставал к медсестре и в день убийства пытался добиться близости.

Мужчина же признался в убийстве, но заявил, что сделал это случайно. Его арестовали на два месяца. Известно, что медик женат и проживает в Курске.

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