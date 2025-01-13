Врач Васильева: гамбургеры и бутерброды с колбасой повышают риск развития рака

Одной из ключевых причин, провоцирующих развитие колоректального рака (рака толстого кишечника), является неправильное питание и чрезмерное употребление вредной пищи. Об этом рассказала врач-онколог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева в беседе с «Газетой.Ru». Она объяснила, какие продукты, часто встречающиеся в рационе россиян, могут способствовать развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта и повышать риск онкологии.

«Многие люди обожают фастфуд, бутерброды с докторской или сырокопченой колбасой, различные мясные консервы. Такая еда кажется нам вкусной, а перекус из нескольких бутербродов между обедом и ужином создаёт иллюзию, что мы не будем голодать и восполним запасы энергии. Однако это заблуждение. Такие продукты не принесут ничего, кроме лишних килограммов. Но это далеко не самая страшная угроза, с которой сталкиваются любители гамбургеров и колбасы», — отметила онколог.

По словам Васильевой, в фастфуде, колбасах, консервах, продуктах быстрого приготовления содержится большое количество вкусовых добавок и консервантов. Некоторые из них являются канцерогенами — веществами, способными провоцировать развитие рака. Например, гамбургеры, чизбургеры с жареными котлетами, соусы на основе майонеза, пироги и торты содержат трансжиры.

Главная опасность трансжиров заключается в том, что они плохо усваиваются организмом. Вместо того чтобы быстро превращаться в источник энергии, они долго циркулируют в крови, повышая уровень «плохого» холестерина и риск атеросклероза. Кроме того, при накоплении в организме трансжиры провоцируют воспалительные процессы в жизненно важных органах, в первую очередь в толстом кишечнике. Многочисленные клинические исследования подтвердили, что трансжиры играют негативную роль в развитии хронического воспаления, которое со временем может привести к онкологическим заболеваниям.

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Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать дневное потребление трансжиров до 2 г на каждые 2000 калорий. Это означает, что в течение дня можно позволить себе только один хот-дог, а оставшаяся часть рациона должна состоять из овощных салатов и блюд, приготовленных на пару или тушёных (например, из мяса, птицы или рыбы).

Ещё больше вреда здоровью, в частности кишечнику, наносят мясные консервы, колбасы и копчёности.

«Польза от переработанных продуктов минимальна, а вред огромен. Производители мясной продукции часто не раскрывают, что их продукция содержит опасные канцерогены, которые агрессивно воздействуют на здоровые клетки организма. Например, в колбасах и консервах могут присутствовать акриламиды, нитрозамины и пероксиды. Эти вещества вызывают мутации в здоровых клетках и провоцируют образование раковых опухолей в кишечнике и желудке. Хочу подчеркнуть, что слизистая оболочка этих органов очень чувствительна к канцерогенам. Поэтому я настоятельно не рекомендую злоупотреблять вредной пищей», — предостерегла Васильева.

Также онколог дала рекомендации по правильному питанию и назвала продукты, которые полезны для кишечника. Среди них — свежие овощные салаты с капустой, помидорами, болгарским перцем, зеленью и оливковым маслом (оно богато омега-3 кислотами), тушёная рыба или нежирное мясо, которое лучше сочетать с овощами, а не с жареным картофелем.