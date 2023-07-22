Лето — это прекрасное время года, когда мы наслаждаемся яркими солнечными лучами и освежающей морской водой. Однако, эти приятности могут оказать серьезное воздействие на наши волосы, поэтому им необходим правильный уход. Врач-трихолог и косметолог Анастасия Курская поделилась с изданием «Абзац» некоторыми полезными советами по этой теме.

Первое, что стоит учесть, если вы красите волосы, — это делать это до начала лета. Волосы, которые уже подверглись химическому воздействию, становятся более хрупкими и ломкими на солнце. Поэтому, чтобы избежать повреждений, лучше окрашиваться заранее.

Также важно помнить, что использование масел для волос может быть опасным летом. Под воздействием солнечных лучей, масло может перегреть волосы, что приведет к их пересушиванию и разрушению. Вместо этого, рекомендуется использовать солнцезащитный крем для волос, который защитит их от прямого воздействия солнца.

Изображение от Racool_studio на Freepik

Если вы купаетесь в морской воде, важно сразу после купания принять душ. Соль, содержащаяся в воде, может кристаллизоваться на волосах при высыхании, что приведет к их разрушению. Поэтому, чтобы сохранить здоровье волос, рекомендуется смыть соленую воду сразу после купания.

Головные уборы также играют важную роль в защите волос от солнечного воздействия. Стержень волоса является своего рода «кабелем», по которому проникает солнечная энергия к корням. Если волосы не защищены, это может привести к их старению, раннему выпадению и даже появлению седины. Поэтому, носите головной убор, чтобы минимизировать негативное воздействие солнца на волосы.

Что касается частоты мытья волос летом, то здесь нет жестких правил. Мыть голову следует по мере необходимости. Выделение кожного сала является естественной защитой и увлажнением для волос, поэтому слишком частое мытье может нарушить баланс. Оптимальная частота мытья зависит от множества факторов, таких как окружающая среда, время года, возраст и пол человека, а также питание и препараты, которые используются. Поэтому, слушайте свои волосы и кожу головы, и выбирайте оптимальный режим мытья.

Также не забывайте о правильном выборе уходовой косметики. Шампунь и бальзам должны быть подобраны с учетом особенностей ваших волос и кожи головы. Некоторым людям может потребоваться помощь специалиста для подбора наиболее подходящих продуктов.

Наконец, лето — это прекрасное время для закаливания. Водные процедуры, такие как купание и контрастный душ, могут положительно влиять на гормональную систему, омолаживать организм, укреплять иммунитет и улучшать кровообращение. Поэтому, не забывайте об этих полезных привычках и получайте удовольствие от летнего сезона. Надеюсь, эти советы помогут вам сохранить здоровье и красоту ваших волос в летний период.