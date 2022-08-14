Врач Сергей Бейлин скончался в Коломне в возрасте 31 года

В Коломне на 32-м году жизни скончался хирург, врач-эндоскопист Сергей Владимирович Бейлин. Об этом сообщил сайт Коломенской областной больницы.

Бейлин — из семьи врачей. Свою жизнь с медициной связали его прабабушка, бабушка с дедушкой, мама и папа, дяди и тети. Сергей учился в Рязанском медуниверситете по специальности «лечебное дело», в Рязани прошел интернатуру по специальности «хирургия», затем обучился эндоскопии в РНИМУ им. Пирогова.

Причина смерти Бейлина не называется.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования близким покойного.