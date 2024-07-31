Врач развеяла миф о прямой связи между сахаром и диабетом

Эндокринолог Вероника Савенко в интервью для NEWS.ru рассказала, что развитию сахарного диабета способствуют не сами сладости, а их количество. По её словам, сбой в работе организма происходит из-за бесконтрольного употребления простых углеводов.

Специалист отметила, что прямой и однозначной связи между употреблением сладкого и развитием сахарного диабета нет. Однако, если человек бесконтрольно употребляет сладости и набирает лишний вес, а ожирение является одним из главных факторов риска, то это может способствовать развитию заболевания.

Кроме того, генетическая предрасположенность и малоподвижный образ жизни также повышают риск возникновения сахарного диабета. Эксперт напомнила, что сладости являются искусственной пищей, к которой мы привыкаем в случае дефицита калорий.

Таким образом, развитие сахарного диабета второго типа может быть связано с несколькими факторами, включая неправильное питание, малоподвижный образ жизни и генетическую предрасположенность. Употребление слишком большого количества сладкого может способствовать набору лишнего веса и, как следствие, повышению риска развития заболевания.