Врач рассказала о случаях, когда лекарства становятся опасными для здоровья

При истечении срока годности лекарств могут усилиться побочные эффекты, заявила в беседе с URA.RU врач-терапевт Ольга Александрова.

Как пояснила специалист, в таких лекарствах происходит изменение химических свойств компонентов препаратов. При этом побочные эффекты могут усилиться многократно.

«Кроме того, может быть не достигнут ожидаемый терапевтический эффект от лекарства», — уточнила Александрова.

Под воздействием света, повышенной влажности, температуры, компоненты лекарственного препарата могут изменить его свойства или состав, подчеркнула она.

Медик призвала хранить медикаменты в соответствии с рекомендациями производителя.