7.8 C
Рязань
Суббота, 21 мая, 2022

Врач рассказала о случаях, когда лекарства становятся опасными для здоровья

spot_img
powder
powder

Врач рассказала о случаях, когда лекарства становятся опасными для здоровья

При истечении срока годности лекарств могут усилиться побочные эффекты, заявила в беседе с URA.RU врач-терапевт Ольга Александрова.

Как пояснила специалист, в таких лекарствах происходит изменение химических свойств компонентов препаратов. При этом побочные эффекты могут усилиться многократно.

«Кроме того, может быть не достигнут ожидаемый терапевтический эффект от лекарства», — уточнила Александрова.

Под воздействием света, повышенной влажности, температуры, компоненты лекарственного препарата могут изменить его свойства или состав, подчеркнула она.

Медик призвала хранить медикаменты в соответствии с рекомендациями производителя.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7