Врач рассказала о раннем распознавании и первой помощи при инсульте

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Александра Серегина рассказала об основных признаках и симптомах инсульта.

Первым симптомом является потеря силы в одной половине тела. Это может проявиться в слабости или онемении одной руки, одной ноги или половины лица. Человек может заметить затруднения при выполнении движений или удержании предметов.

Инсульт может вызвать нарушения речи и понимания. Человек может испытывать затруднения с произношением слов, формированием понятных предложений или пониманием речи других людей. Это может быть связано с дисфункцией определенных частей мозга, отвечающих за речевые процессы.

Инсульт также может привести к нарушению координации и равновесия человека. Он может испытывать затруднения в передвижении, сохранении равновесия или контроле над своими движениями. Это может проявляться в шатающейся походке или неспособности выполнять простые движения.

Инсульт может сопровождаться сильной и необычной головной болью, которая может возникнуть внезапно. Она может быть описана как самая сильная головная боль, которую человек испытывал когда-либо. Головная боль может быть сопровождена головокружением, тошнотой и рвотой.

При инсульте возможна потеря сознания или изменение уровня сознания человека. Он может стать сонным, неориентированным или замедленным в своих реакциях. Это может быть вызвано недостатком кислорода и питательных веществ в головном мозге.

Если вы подозреваете инсульт у себя или у кого-то другого, следуйте следующим рекомендациям:

1. Сразу же вызовите скорую помощь, сообщите о признаках инсульта и предоставьте все необходимые данные.

2. Приложите все усилия, чтобы сохранить спокойствие и не допустить паники.

3. Убедитесь, что пострадавший находится в безопасности и не двигается.

4. Не давайте ему никаких лекарств или пищи до приезда медицинской бригады.

5. Оставайтесь рядом с пострадавшим и контролируйте его состояние до приезда скорой помощи.

Инсульт — это серьёзнейшее заболевание, требующее немедленной медицинской помощи. Раннее распознавание признаков инсульта и незамедлительные действия могут способствовать более успешному восстановлению и уменьшить возможные осложнения.