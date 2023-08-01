Врач рассказала, как кормить грудью женщинам с сахарным диабетом

Специалист центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Александра Серегина рассказала, как правильно организовать грудное вскармливание женщинам с сахарным диабетом.

Глобальная эпидемия диабета поражает все больше беременных женщин и их детей. Грудное вскармливание здесь может иметь большое значение, но требует особого ухода.

За последние несколько лет заболеваемость диабетом выросла. Поэтому неудивительно, что эта глобальная эпидемия приводит к увеличению числа беременных женщин с диабетом.

Так, диабет в настоящее время стал одним из наиболее распространенных заболеваний во время беременности – им страдает каждое шестое рождение. Это связано с гестационным диабетом в 85% случаев, и эти цифры продолжают расти, отмечает Серегина.

Гипергликемия во время беременности увеличивает риск заболеваемости и смертности как у матери, так и у ребенка. Это также может повлиять на грудное вскармливание по ряду причин, в том числе из-за более частого кесарева сечения у женщин, страдающих диабетом. Возникает порочный круг, поскольку дети матерей с гестационным диабетом, особенно девочки, подвергаются большему риску развития метаболических проблем, в том числе диабета 2 типа, что, в свою очередь, создает риски для них и их детей во время беременности. К счастью, грудное вскармливание — это бесплатный и эффективный способ борьбы с диабетом у матери и ребенка. Несмотря на множество проблем, с которыми сталкиваются матери, страдающие диабетом, грудное вскармливание является для них достижимой целью.

Процент женщин, кормящих грудью, среди женщин, страдающих диабетом, аналогичен или ниже, чем среди населения в целом. Матери, страдающие ожирением, обычно реже кормят грудью. Более высокая частота кесарева сечения у женщин, страдающих диабетом, также способствует более редкому грудному вскармливанию.

По словам врача, грудное вскармливание снижает риск развития диабета у женщин. Кроме того, при исключительном грудном вскармливании в течение длительного периода риск развития сахарного диабета у женщин с гестационным диабетом снижается на 50%. Это также снижает риск того, что ребенок будет иметь избыточный вес, что, в свою очередь, снижает вероятность того, что у него разовьется диабет в более позднем возрасте.

После родов у женщин с диабетом поступление молока задерживается. В этом случае может помочь ранее прикладывания ребенка к груди. Для детей с низким уровнем сахара в крови и низким уровнем выработки молока врачи также рекомендуют более частое кормление грудью. Матери, страдающей диабетом, требуется меньше инсулина в течение ближайшего послеродового периода. Грудное вскармливание также снижает потребность в инсулине. Поэтому очень важно, чтобы матери контролировали уровень сахара в крови до и после каждого кормления грудью. Также может потребоваться корректировка плана питания.

Молодые матери, страдающие диабетом, получают пользу от ухода консультантов по грудному вскармливанию, акушерок, тем самым укрепляя уверенность в себе при кормлении грудью. Это касается не только здоровья, но и предотвращения диабета и других хронических заболеваний у детей и даже внуков!