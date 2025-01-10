Врач рассказала, как длительные праздники влияют на секс у мужчин и женщин

После новогодних праздников многие могут столкнуться с различными проблемами, связанными с сексуальным здоровьем. Об этом рассказала врач-уролог многопрофильной клиники им. Н. И. Пирогова и Северо-Западного медицинского центра Резеда Шакирова в интервью для «Газеты.Ru».

По словам специалиста, женщины после праздников могут испытывать снижение чувствительности, полового влечения, а также трудности с достижением оргазма.

Мужчины оже могут сталкиваться с последствиями, такими как эректильная дисфункция, снижение чувствительности и полового влечения, а также уменьшение выработки тестостерона.

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Небольшие дозы алкоголя способны помочь расслабиться, повысить уверенность и либидо. Однако чрезмерное употребление у женщин приводит к замедлению нервных реакций и снижению чувствительности. Это может вызвать проблемы с возбуждением и достаточным выделением естественной смазки. В результате повышается риск травм слизистой влагалища, что может привести к инфекциям, таким как бактериальный вагиноз, молочница или цистит.

У мужчин злоупотребление спиртным замедляет нервную систему, снижает чувствительность и затрудняет эрекцию из-за ухудшения работы сосудов. Если алкогольные возлияния затягиваются, это может снизить уровень тестостерона — ключевого гормона, отвечающего за половое влечение и качество эрекции. Курение в сочетании с алкоголем ещё сильнее повреждает сосуды, что усиливает проблемы с эрекцией.

Избыточное потребление сахара и жиров вызывает скачки инсулина, что способствует накоплению жировой массы. Жировая ткань участвует в синтезе эстрогена, и её избыток может нарушить гормональный баланс в женском организме.

У мужчин повышенное содержание жиров в крови ухудшает кровоснабжение, включая приток крови к половому члену, что может негативно сказаться на эрекции.

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Недостаток сна и снижение физической активности также негативно сказываются на настроении и сексуальном влечении. Кроме того, переедание, алкоголь и стресс ослабляют иммунитет, что может привести к обострению хронических заболеваний и инфекциям мочеполовой системы.