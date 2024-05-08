Среда, 8 мая, 2024

Врач рассказал, каким алкоголем лучше не запивать шашлыки

Автор: 7info

Опубликовано

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Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания и биотехнологии Сергей Морозов рассказал aif.ru, как выбрать алкоголь на отдыхе.

Выбирая алкоголь к шашлыку, стоит учитывать несколько важных моментов:

  1. Дозировка. Важно помнить, что алкоголь следует употреблять в умеренных количествах. Для вина это обычно 150–300 мл, а для крепких напитков — 50–100 мл. Превышение этой дозы может негативно сказаться на здоровье.
  2. Красное сухое вино. По мнению врача, это наиболее безопасный выбор. Красное сухое вино содержит полифенолы, такие как ресвератрол, которые считаются антиоксидантами. Органические кислоты винограда также способствуют лучшему перевариванию мяса. Однако важно не превышать рекомендуемую дозу, чтобы избежать возможных проблем с печенью.
  3. Напитки без сахара и газов. Пиво, ликеры и настойки с добавленным сахаром не являются лучшим выбором к шашлыкам. Фруктоза, содержащаяся в таких напитках, может повысить токсичность алкоголя и способствовать набору веса. Поэтому лучше выбирать алкоголь без добавленного сахара и не запивать его фруктовыми соками.
  4. Газированные алкогольные коктейли. Врач также не рекомендует запивать шашлык газированными алкогольными коктейлями. В них могут содержаться химические добавки, которые могут негативно сказаться на здоровье.

Учитывая эти рекомендации, можно выбрать наиболее подходящий алкоголь к шашлыку и насладиться приятным времяпровождением без вреда для здоровья.

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