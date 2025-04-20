Врач назвала скрытую причину головной боли, о которой многие не догадываются

Если по утрам у вас часто болит голова, челюсть кажется «зажатой», а при открытии рта слышны щелчки, это может быть не только результатом переутомления или стресса. Причина может быть глубже — в зубах мудрости, которые нарушают баланс челюстной системы. Об этом «Газете.ру» рассказала главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина.

Зубы мудрости — это третьи моляры, которые прорезаются последними, обычно в возрасте от 17 до 25 лет. Из-за нехватки места они часто растут неправильно: могут наклоняться вбок, упираться в соседние зубы или оставаться внутри десны. Даже если зубы не прорезаются, они могут вызвать серьезные последствия.

«Многие пациенты даже не подозревают, что их головные боли, щелчки при открывании рта и ночной скрежет зубами — это последствия скрытых проблем с ростом зубов мудрости», — объясняет Корнилина.

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С точки зрения ортодонтии, зубы мудрости — это не просто «лишние» зубы, а потенциальный источник серьезных нарушений прикуса, положения челюсти и общего баланса лицевых мышц.

«Неправильное положение зубов мудрости нарушает гармонию всей зубочелюстной системы, что, в свою очередь, влияет на осанку, качество сна и даже работу желудочно-кишечного тракта», — подчеркивает эксперт.

Из-за этого жевательные мышцы начинают работать с перегрузкой, появляется напряжение в области висков и шеи, может развиться дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), что сопровождается хрустом, щелчками, болями и ограничением движений челюсти.

Особое значение при лечении имеет междисциплинарный подход. Ортодонты тесно сотрудничают с терапевтами, ортопедами и ЛОР-врачами. Такая команда специалистов позволяет не только устранить внешние симптомы, но и выявить и устранить первопричину, особенно в сложных случаях с болевыми синдромами и нарушениями функции суставов.

Даже если зубы мудрости не болят, тревожными сигналами могут быть: частые головные боли, напряжение в висках и челюсти, ощущение «скованности» при открытии рта, ночной бруксизм (непроизвольный скрежет зубами), скученность передних зубов, а также боли в шее и плечах.

В таких случаях следует сделать панорамный снимок (ОПТГ) или компьютерную томографию, чтобы оценить положение зубов мудрости и их влияние на соседние зубы.

Удаление зубов мудрости — индивидуальный вопрос. Если зубы растут правильно, не мешают прикусу и не вызывают воспалений, их можно оставить. Однако если «восьмерки» растут неправильно (например, под углом к соседним зубам) или не прорезались и остались в десне, ортодонт может порекомендовать их удаление — особенно перед началом ортодонтического лечения.

«Мы не удаляем восьмерки „на всякий случай“, но если они препятствуют достижению стабильного результата, их удаление оправдано. Наша цель — не просто выровнять зубы, а создать устойчивую и функциональную систему на всю жизнь», — подчеркивает врач.