Врач Лисина предупредила о непоправимом вреде здоровью из-за «позы дачника»

Врач-невролог Оксана Лисина предупредила в беседе с порталом V1.RU о непоправимом вреде здоровью из-за работ загородом.

По его словам, привычная поза дачника — лицом к земле, а тылом к небу очень скоро аукнется болями в спине.

«Нельзя постоянно находиться в положении с согнутой поясницей. Такая длительная статическая нагрузка нагружает и суставы, и мышцы спины», — предупредила Лисина.

Она посоветовала выпалывать сорняки, сидя на скамейке или на коленях, надев наколенники. Кроме того, следует чередовать работу и отдых.

Лисина отметила важность зарядки для развития мышц спины, легких упражнений и ходьбы. Также врач призвала быть бдительным при подъеме тяжестей.