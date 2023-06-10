Врач Лисина предупредила о непоправимом вреде здоровью из-за «позы дачника»

Врач-невролог Оксана Лисина предупредила в беседе с порталом V1.RU о непоправимом вреде здоровью из-за работ загородом.
По его словам, привычная поза дачника — лицом к земле, а тылом к небу очень скоро аукнется болями в спине.
Она посоветовала выпалывать сорняки, сидя на скамейке или на коленях, надев наколенники. Кроме того, следует чередовать работу и отдых.
Лисина отметила важность зарядки для развития мышц спины, легких упражнений и ходьбы. Также врач призвала быть бдительным при подъеме тяжестей.