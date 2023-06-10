Суббота, 10 июня, 2023
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Врач Лисина предупредила о непоправимом вреде здоровью из-за «позы дачника»

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Врач-невролог Оксана Лисина предупредила в беседе с порталом V1.RU о непоправимом вреде здоровью из-за работ загородом.

По его словам, привычная поза дачника — лицом к земле, а тылом к небу очень скоро аукнется болями в спине.

«Нельзя постоянно находиться в положении с согнутой поясницей. Такая длительная статическая нагрузка нагружает и суставы, и мышцы спины», — предупредила Лисина.

Она посоветовала выпалывать сорняки, сидя на скамейке или на коленях, надев наколенники. Кроме того, следует чередовать работу и отдых.

Лисина отметила важность зарядки для развития мышц спины, легких упражнений и ходьбы. Также врач призвала быть бдительным при подъеме тяжестей.

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