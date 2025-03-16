Врач Крулев рассказал, что происходит за несколько дней до инфаркта

Возникновение боли за грудиной при нагрузке, быстро проходящей в покое, может быть признаком нестабильной стенокардии, которая предшествует инфаркту, рассказал кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев в телеграм-канале.

Медик пришел к такому выводу, проанализировав рассказы пациентов, попавших в реанимацию.

«Боль при стенокардии: располагается за грудиной; возникает на высоте физической нагрузки; быстро (до пяти минут, обычно намного быстрее) проходит при остановке», — уточнил Крулев.

Врач отметил, что в такой ситуации боль обычно носит давящий или жгучий характер, но может быть не очень сильной.

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Крулев добавил, что при этом боль хорошо купируется нитроглицерином под язык, хотя этот симптом не очень надежен.