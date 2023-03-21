Врач Ирина Захарова рассказала о полезных привычках для здоровья полости рта

Заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Рязанской ОКБ Ирина Захарова рассказала о полезных привычках, которые помогут оставаться здоровыми.

Большая часть пациентов отделения челюстно-лицевой хирургии ОКБ поступают на стационарное лечение, потому что не следят за здоровьем. Все с детства знают, что надо чистить зубы, употреблять здоровую пищу и регулярно посещать стоматолога, но игнорируют эти правила.

Разрушенные или даже запломбированные зубы обязывают посещать стоматолога раз в год для профилактики развития таких грозных осложнений как остеомиелит, гайморит, флегмона.

Также пора к врачу, если вы вынуждены жевать на одной стороне, замечаете на лице припухлость мягких тканей, или есть зуб, который иногда болит, но проходит после приема обезболивающих.

В рационе всегда должны быть свежие овощи, желательно с кислинкой, для профилактики слюннокаменной болезни.

Если во время жевания появляются хруст и щелчки, смещение подбородка при открывании рта, лучше обратиться к врачу-стоматологу-ортопеду.

Такая патология может развиваться после удаления зубов и травм, при нарушении прикуса. Врач спланирует лечение или направит в отделение челюстно-лицевой хирургии для хирургического вмешательства.