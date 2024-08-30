Пятница, 30 августа, 2024

Врач-иммунолог назвал способ продлить жизнь

Автор: Алексей Самохин

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Фото: Шедеврум

Иммунолог Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» на Первом канале рассказал о том, как продлить жизнь и укрепить иммунную систему.

По словам врача, ключевую роль в защите организма от инфекций и тяжелых болезней играют T-лимфоциты. Чтобы эти клетки работали эффективно, важно поддерживать нормальный уровень витамина D.

«Витамин D помогает нашим T-лимфоцитам быть активными и сохранять память, что является важным для защиты организма», — отметил Продеус. Кроме того, врач подчеркнул важность уровня железа в организме, так как этот элемент также влияет на активность иммунных клеток.

Поддержание оптимальных уровней витамина D и железа способствует укреплению иммунной системы и может помочь в продлении жизни.

Выпуск программы с полным интервью доступен на сайте Первого канала.

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