Вторник, 12 ноября, 2024
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Врач-диетолог назвала симптомы появления гастрита

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Алексей Самохин
Изображение от Freepik

Гастрит стал одним из самых распространенных заболеваний и затрагивает как взрослых, так и детей, особенно школьников, рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова в интервью «Известиям».

Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка, которое может протекать в острой форме (впервые возникшая боль) или стать хроническим, когда воспаление возникает повторно или длится долгое время. Причины, как правило, кроются в неправильном питании: слишком горячая или холодная еда, еда «на ходу», плохо пережеванная пища и перекусы всухомятку. Вредными для слизистой желудка также являются острые и сильно соленые блюда, алкоголь, курение и жевательная резинка на голодный желудок.

Какие симптомы указывают на гастрит?

Симптомы гастрита могут быть разными. Чаще всего это боли в верхней части живота — давящие, ноющие или распирающие, иногда резкие, как колики. Другие признаки включают тошноту, рвоту, изжогу, снижение аппетита, частую отрыжку с кислым или горьким привкусом, быстрое насыщение, чувство тяжести и неприятный запах изо рта.

Габдулхакова советует при первых признаках гастрита немедленно пересмотреть рацион. Важно снизить воспаление и защитить слизистую желудка от воздействия желудочного сока. Перед едой полезно принимать отвар семян льна или подорожника, которые помогают обволакивать и защищать стенки желудка. Рекомендуется питаться теплой или пюреобразной пищей, отдавая предпочтение нежирным бульонам, супам на их основе, рисовому отвару, а также травяным чаям, таким как ромашковый или из корня солодки.

Для улучшения состояния полезны альгиновые кислоты и гели из морских водорослей, куркума, омега-3 жирные кислоты, тёплая минеральная вода, коллаген и желатин. Диетолог советует делить приемы пищи на небольшие порции и питаться 4–5 раз в день, исключив при этом холодные и горячие блюда, кофе, шоколад, острые специи, жирное, жареное и фастфуд.

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