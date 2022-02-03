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Четверг, 3 февраля, 2022

Врач Баскакова назвала костромичам два главных правила борьбы с омикроном

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Врач Баскакова назвала костромичам два главных правила борьбы с омикроном

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Главный внештатный пульмонолог депздрава Костромской области Александра Баскакова назвала два главных правила борьбы с омикроном, сообщает ТРК Русь.

По ее словам, речь идет о вакцинации и ревакцинации.

«Тем, кто сделал прививку Cпутником V или переболел полгода назад, надо ревакцинироваться Спутником Лайт», – пояснила Баскакова.

Врач отметила, что это увеличивает уровень защиты на 20-25 процентов.

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Баскакова также призывает носить маски в транспорте, в магазине, во всех общественных местах. Помимо этого, следует избегать массовых общественных мероприятий.

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