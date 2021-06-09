Вознесение Господне 10 июня: что можно и что нельзя делать в этот день

Праздник Вознесения отмечается на сороковой день после Пасхи. Накануне праздника, 9 июня, в церквях прозвучало отдание Пасхи. В последний раз отслужили молебен по пасхальному чину.
Именно на Вознесение Господне 2021 года красные облачения священнослужители меняют на белые. В них они служат последующие десять дней – вплоть до Троицы.
Что можно делать на Вознесение Господне
В этот день нужно обязательно сходить в церковь и помолиться за здоровье родных и близких.
В праздничный день нужно собрать за столом родных и близких. Правда, от употребления спиртных напитков стоит отказаться.
Кроме традиционных блюд, приготовьте блины или пироги. Издревле женщины делали на Вознесение выпечку и угощали не только родных, но и соседей.
На Вознесение Господне нужно помочь всем нуждающимся.
На Руси верили, что на Вознесение приходит настоящее лето. С этого дня можно купаться в водоёмах.
Согласно народным приметам, на Вознесение соловьи поют громче обычного. Если кому-то удастся поймать эту птицу, то будет счастье на целый год.
Что нельзя делать на Вознесение
На Вознесение запрещён тяжёлый физический труд. Нельзя выходить работать в поле, убираться и долго работать. Отложите стирку и готовку на другой день.
На Вознесение нельзя посещать кладбища.
Отложите на другой день неприятные разговоры. В большие православные праздники брань считается грехом.
Нельзя на Вознесение проводить свадьбы, венчаться и устраиваться поминки.