Вознесение Господне 10 июня: что можно и что нельзя делать в этот день

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Праздник Вознесения отмечается на сороковой день после Пасхи. Накануне праздника, 9 июня, в церквях прозвучало отдание Пасхи. В последний раз отслужили молебен по пасхальному чину.

Именно на Вознесение Господне 2021 года красные облачения священнослужители меняют на белые. В них они служат последующие десять дней – вплоть до Троицы.

Что можно делать на Вознесение Господне

В этот день нужно обязательно сходить в церковь и помолиться за здоровье родных и близких.

В праздничный день нужно собрать за столом родных и близких. Правда, от употребления спиртных напитков стоит отказаться.

Кроме традиционных блюд, приготовьте блины или пироги. Издревле женщины делали на Вознесение выпечку и угощали не только родных, но и соседей.

На Вознесение Господне нужно помочь всем нуждающимся.

На Руси верили, что на Вознесение приходит настоящее лето. С этого дня можно купаться в водоёмах.

Согласно народным приметам, на Вознесение соловьи поют громче обычного. Если кому-то удастся поймать эту птицу, то будет счастье на целый год.

Что нельзя делать на Вознесение

На Вознесение запрещён тяжёлый физический труд. Нельзя выходить работать в поле, убираться и долго работать. Отложите стирку и готовку на другой день.

На Вознесение нельзя посещать кладбища.

Отложите на другой день неприятные разговоры. В большие православные праздники брань считается грехом.

Нельзя на Вознесение проводить свадьбы, венчаться и устраиваться поминки.