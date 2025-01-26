Возле рязанского театра драмы установят охранную зону

В Рязани предлагают установить границы зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Драматический театр». Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства.

В границах охранной зоны театра предлагают запретить проведение строительных работ, кроме тех, которые направлены на сохранение историко-градостроительной среды, организацию новых площадей, улиц и проездов. Также нельзя будет изменять исторический ландшафт, рельеф местности, кроме изменений, связанных с благоустройством территории.

Предлагается запретить строительство некапитальных пристроек к зданиям, оказывающих негативное визуальное влияние в зоне охранной среды. Ограничения вступят в силу, как только будут определены границы охранной зоны и подписан документ.