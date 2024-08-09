Воздушные шары, рязанский фольклор и литература! Афиша мероприятий на выходные 10-11 августа в Рязани

После затишья на прошлой неделе рязанцев на этой ожидает огромное количество развлечений! Как для поклонников активностей на открытом воздухе, так и для любителей посидеть с книжкой за чашечкой чая. Рассказываем, куда пойти самим и прихватить друзей, чтобы раскрасить своё лето!

10-11 августа: фестиваль воздухоплавания «Небо России».

Масштабное и безумно красивое мероприятие ждёт в 3 км. от г. Спасск-Рязанский. Для всех жителей города организован трансфер из Рязани (место отправления – Театральная площадь). Стоимость 150 руб. в один конец.

С 12:00 до 20:00 можно будет посетить фуд-корты, крафт-маркет, мастер-классы, а также насладиться музыкальной программой.

Хедлайнеры фестиваля: Денис Майданов (10 августа, 19:00) и группа «Всегда» (11 августа, 17:00).

Возрастное ограничение 0+

10 августа: Большой Ореховый забег в Лесопарке

Большой Ореховый забег (18+) стартует в 8:30 для всех любителей спортивно-оздоровительного досуга! Особо выдающихся участников ждут подарки.

8:30-9:00 – выдача стартовых номеров

9:00 – открытие

9:15-9:30 – зарядка

9:30 – общий старт

10:20 – лотерея

Для предварительной регистрации напишите на почту les.zayavka@mail.ru (ФИО и год рождения).

10 августа: Фестиваль литературы и писательского мастерства на Рязанской ВДНХ

«Фестиваль литературы и писательского мастерства» приглашает всех неравнодушных к этому направлению искусства!

17:00-18:00 – творческая встреча с артистом Рязанского ТЮЗа Ильей Талеевым по управлению вниманием в гастробаре «Поэт»

19.00-20:00 – интеллектуальная игра «Пушкин нон-стоп»

21:00-22:00 – выступление кавер-группы GANGSTERS

Возрастное ограничение 6+

10 августа: фестиваль «Битва на Воже» под Рязанью

Военно-исторический фестиваль ежегодно проходит на месте битвы на реке Воже.

Знаменитое победоносное сражение русского войска с ордынскими захватчиками состоялось в августе 1378 года и считается репетицией Куликовской битвы.

Возрастное ограничение 6+

11 августа: три мероприятия в 18:00! Решайте, что вам больше по душе – фольклор или музыка?

В Зелёном театре ЦПКиО можно увидеть «Сказ о Коловрате» – с историей знакомого каждому рязанцу героем познакомят артисты театра драмы, ученики и педагоги Театра-студии «Сценическая мастерская», ученики Рязанской хоровой школы Ирины Волковой, а также певица Ольга Андреева и группа «Кремлёвский вал». В праздник включены концертная программа, игры, конкурсы и мастер-классы!

Возрастное ограничение 6+

В КДЦ Октябрь в этот день состоится концерт. Гости музыкальной программы «Две звезды» – солисты Муниципального культурного центра Людмила и Николай Пенякины, – исполнят культовые песни 70-х, 80-х и 90-х годов в стиле ретро.

Возрастное ограничение 0+

В парке имени Ю.А. Гагарина «Музыку лета» сыграет творческая студия «Меломания».