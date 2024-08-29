Возбуждено уголовное дело против бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против бывшего заместителя Министра обороны Российской Федерации, генерала армии запаса Павла Попова. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год Павел Попов, в сотрудничестве с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, использовал служебное положение для личного обогащения. Они организовали выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку материальных ценностей за счет парка «Патриот» на загородный участок Попова в Красногорском районе Подмосковья.

Кроме того, Попов якобы принуждал руководителей коммерческих организаций, сотрудничавших с парком, выполнять строительно-монтажные работы на своем участке без оплаты. После завершения строительства и благоустройства участка Попов продолжал использовать ресурсы парка «Патриот» для технического и хозяйственного обслуживания своей частной территории, занимающей около 3 гектаров.

В ходе следствия также выяснилось, что в собственности Попова и членов его семьи находится множество объектов недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края общей стоимостью более 500 миллионов рублей. Сейчас следствие проверяет законность приобретения этого имущества в рамках возбужденного уголовного дела.