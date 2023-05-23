Вторник, 23 мая, 2023
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Возбуждено уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Белгородской области

7info

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ).

По данным следствия, 22 мая 2023 года представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего

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