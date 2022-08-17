Восточный ветер мешает исчезновению запаха гари от рязанских пожаров в Москве

Запах гари в южных районах Москвы и Подмосковья не исчезнет из-за восточного ветра, приносящего воздушные массы из Рязанской области, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Как ранее рассказали РИА Новости в Рослесхозе, на юге столицы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Как передают корреспонденты агентства, запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе города.

«К сожалению, я не смогу сказать, когда пропадет этот запах — видимо, не раньше, чем потушат пожар, случившийся в Рязани. Дело в том, что сейчас в атмосфере над столичным регионом сформировались восточные воздушные потоки, так что запах от возгорания в Рязани прямым курсом выносится в Москву и Московскую область, и в первую очередь это касается южных районов столичного региона», — заявила Волосюк.

«К тому же в антициклоне, который сейчас господствует над большей частью европейской России, циркулируют нисходящие воздушные потоки, которые прижимают продукты горения к поверхности земли», — добавила собеседница.

Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на территории Москвы не выявлено, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

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