Восточный ветер мешает исчезновению запаха гари от рязанских пожаров в Москве
Запах гари в южных районах Москвы и Подмосковья не исчезнет из-за восточного ветра, приносящего воздушные массы из Рязанской области, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Как ранее рассказали РИА Новости в Рослесхозе, на юге столицы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Как передают корреспонденты агентства, запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе города.
Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на территории Москвы не выявлено, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.