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Понедельник, 21 марта, 2022

Воспитатель рыбновского детсада Екатерина Панаити стала лауреатом конкурса молодых педагогов и их наставников «Открытие»

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Воспитатель рыбновского детсада Екатерина Панаити стала лауреатом конкурса молодых педагогов и их наставников «Открытие»

7info

В городе Орехово-Зуево на базе Государственного Гуманитарного Технологического Университета завершился конкурс молодых педагогов и их наставников «Открытие» в рамках Фестиваля педагогических идей-2022. Об этом сообщила Рязанская организация профсоюза работников образования.

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Воспитатель детского сада № 7 «Солнышко» им. Д. М. Гармаш Рыбновского района Екатерина Панаити стала лауреатом конкурса молодых педагогов и обладателем диплома Ⅲ степени.

Она успешно представила занятие с детьми, медиавизитку, продемонстрировала в очном этапе конкурса мастер класс по теме «Открытая зона» в детском саду, как искусство чередования игрушек». Участие в конкурсе осуществлялось по приглашению Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области.

Площадка профессионального общения заложила начало сотрудничеству Ассоциации и Рязанского регионального клуба «Дошкольная лига».

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Наставником Екатерины Панаити стала директор МКУ РРИМЦ Вероника Семина.

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