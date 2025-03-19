Восемь месяцев в аду: жительница Курской области рассказала о зверствах ВСУ

21-летняя жительница Курской области в беседе с РЕН ТВ поделилась пережитым ужасом, рассказав о зверствах украинских боевиков в регионе. По ее словам, восемь месяцев она провела в настоящем аду.

Лидия жила в своем доме вместе с тетей. Когда в регион вошли подразделения ВСУ, они спрятались в доме, но это не спасло их от жестокости боевиков.

«Тетю посекло осколком. Жили, как придется. Нас насиловали: ловили на улице — и в машину… А потом — все, дома нет», — рассказала Лидия в интервью РЕН ТВ.

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Сейчас девушке оказывают медицинскую помощь. Она нуждается не только в лечении, но и в поддержке психологов.

«Она пережила ад за эти восемь месяцев. Мы даже представить себе не можем, через что ей пришлось пройти. Сейчас ей необходима медицинская помощь и восстановление», — рассказала врач Елена Елисеева.