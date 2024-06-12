Среда, 12 июня, 2024

Воронежская учительница обвинила школьницу в проституции и съемках в порно

Автор: powder

Опубликовано

Учительница физкультуры из Воронежской области обвинила 14-летнюю школьницу в проституции и съемках в порно, пишет Baza.

Недавно до девочки дошли сплетни, что она якобы ездит по Европе и занимается сексом за деньги. Вместе с подружками она выяснила, что подобные слухи распространяет учитель физкультуры, которая дружит с классной руководительницей девочки, с которой у нее конфликт.

Выяснилось, что отец школьницы ранее отказался сдавать деньги на нужды класса из-за трудного материального положения.

Когда сплетница узнала, что ее рассекретили, она начала угрожать семье тюрьмой и ПДН. Теперь мужчина планирует защитить честь и достоинство ребенка в суде.

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