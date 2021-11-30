Волонтёры Скопинского района получили награды

5 декабря отмечается Международный день добровольцев, в связи с этой датой в администрации Скопинского района торжественно наградили активистов волонтёрского движения муниципалитета.

В районе волонтёрство развивается с 2010 года и объединяет сегодня 530 человек, в числе которых члены 10 школьных волонтерских отрядов, 9 добровольных пожарных дружин, добровольцы культуры и спорта и волонтеры серебряного возраста.

Наша волонтёрская деятельность – это помощь пожилым людям, ветеранам, подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями, благоустройство сельских территорий и пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и преступности, – подчеркнула и.о. начальника управления образования и молодежной политики Скопинского района Галина Повивкина.

Более 20 добровольческих проектов успешно реализуются на территории городских и сельских поселений района, а в целях координации деятельности волонтеров на базе Ильинской СОШ создан ресурсный центр поддержки добровольчества района, бессменными организаторами которого являются Владимир и Ирина Куканчиковы.

Большая волонтёрская работа была проделана и в этом году: проведено 28 акций различной направленности, оказана помощь 300 благополучателям, роздано 2000 георгиевских ленточек, 1000 листовок о здоровом образе жизни, убрано 3 тонны мусора, собрано 3000 кг макулатуры, высажено 200 деревьев и кустарников.

Работу активистов оценили и на региональном уровне – четверо волонтёров были награждены Знаком Губернатора Рязанской области «Доброволец Рязанской области».