Вологодский убийца нанял грузчика, чтобы вынести из квартиры труп 23-летней девушки

Вологодский следственный комитет опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как 27-летний парень, обвиняемый в убийстве своей 23-летней девушки, вытаскивает её труп из дома, где произошло убийство.

На кадрах видно, что в деле ему помогает другой человек, личность которого устанавливается. Как пишет «КП», это может быть обычный грузчик, нанятый парнем.

Мужчины выносят свёрток с телом прямо на глазах у ничего неподозревающих соседей. Неладное, вероятно, почувствовала только собака, которая на мгновение замедлила движение.

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Напомним, по данным правоохранителей, 2 декабря молодой человек, находясь в квартире по улице Чехова в Вологде, убил свою знакомую на почве ревности. После чего вывез её тело в дачный дом родителей, поджёг строение и пытался скрыться. Сейчас следователи предъявили ему обвинение.