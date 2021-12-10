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Пятница, 10 декабря, 2021
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Вологодский убийца нанял грузчика, чтобы вынести из квартиры труп 23-летней девушки

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области

Вологодский следственный комитет опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как 27-летний парень, обвиняемый в убийстве своей 23-летней девушки, вытаскивает её труп из дома, где произошло убийство. 

На кадрах видно, что в деле ему помогает другой человек, личность которого устанавливается. Как пишет «КП», это может быть обычный грузчик, нанятый парнем. 

Мужчины выносят свёрток с телом прямо на глазах у ничего неподозревающих соседей. Неладное, вероятно, почувствовала только собака, которая на мгновение замедлила движение.

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Напомним, по данным правоохранителей, 2 декабря молодой человек, находясь в квартире по улице Чехова в Вологде, убил свою знакомую на почве ревности. После чего вывез её тело в дачный дом родителей, поджёг строение и пытался скрыться. Сейчас следователи предъявили ему обвинение. 

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