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Понедельник, 6 декабря, 2021
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В Вологодской области найденную на пепелище девушку убил её приятель

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области

В Вологде по подозрению в убийстве девушки в деревне Лисицыно Вологодского района арестован 27-летний мужчина, сообщает региональный следственный комитет. 

По данным правоохранителей, 2 декабря молодой человек, находясь в квартире по улице Чехова в Вологде, убил свою знакомую на почве ревности. После чего вывез её тело в дачный дом родителей, поджёг строение и пытался скрыться. 

Об исчезновении вологжанки стало известно 3 декабря. Вскоре её обгоревшее тело нашли на пепелище в деревне Лисицыно. Следователи и криминалисты СКР тщательно осмотрели квартиру подозреваемого и место пожара, добыв улики, указывающие на насильственную смерть пропавшей. 

«В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Следствием устанавливаются все обстоятельства деяний, по ходатайству cледователей подозреваемый заключен под стражу», — говорится в сообщении СК.

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