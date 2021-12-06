В Вологодской области найденную на пепелище девушку убил её приятель

В Вологде по подозрению в убийстве девушки в деревне Лисицыно Вологодского района арестован 27-летний мужчина, сообщает региональный следственный комитет.

По данным правоохранителей, 2 декабря молодой человек, находясь в квартире по улице Чехова в Вологде, убил свою знакомую на почве ревности. После чего вывез её тело в дачный дом родителей, поджёг строение и пытался скрыться.

Об исчезновении вологжанки стало известно 3 декабря. Вскоре её обгоревшее тело нашли на пепелище в деревне Лисицыно. Следователи и криминалисты СКР тщательно осмотрели квартиру подозреваемого и место пожара, добыв улики, указывающие на насильственную смерть пропавшей.