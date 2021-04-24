Вологодские чиновники отсудили деньги у застройщика

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Администрации Вологды удалось отсудить денежные средства у застройщика, которые не выполнили запланированное благоустройство жилого дома на Окружном шоссе, пишет портал «Вологда Поиск».

Сообщается, что жители дома номер 26 уже несколько лет вынуждены ходить по лужам и грязи. Дело в том, что возводившая здание строительная компания не провела благоустройство прилегающей территории и вскоре обанкротилась.

Для завершения работ требуется почти десять миллионов рублей. Рабочим предстоит установить недостающие бортовые камни, исправить профиль, изменить высоту колодцев, провести озеленение.

Горожан призывают провести согласование проектов до майской сессии депутатов гордумы.