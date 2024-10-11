Пятница, 11 октября, 2024

Володин рассказал, как Госдума ужесточает борьбу с нелегальной миграцией

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/vv_volodin

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Российской газете» заявил, что регулирование миграции стало одним из приоритетов в работе депутатов. За текущий год уже принято шесть законов, еще шесть законопроектов находятся на стадии рассмотрения. Среди главных задач — борьба с нелегальной миграцией и поддельными документами, а также ужесточение наказаний за их организацию.

«Недавно созданная Комиссия по вопросам миграционной политики под руководством вице-спикера Ирины Яровой объединила представителей различных ведомств. Мы смогли разработать законопроекты, которые планируем принять до конца осени», — отметил Володин.

Одним из ключевых нововведений станет увеличение сроков наказания за организацию нелегальной миграции: от 8 до 15 лет лишения свободы. Дополнительно чиновники, участвующие в таких схемах, будут лишены права занимать государственные должности.

Важное внимание уделено борьбе с псевдоэкзаменами по русскому языку для мигрантов. Проверки показали, что около 30% приезжих не сдают экзамены, и многие из них пытаются обойти эту процедуру через частные фирмы. 

«Мы предлагаем исключить посредников в этой сфере и передать контроль за выдачей документов государственным учреждениям», — подчеркнул спикер.

Также Володин отметил проблему фиктивных браков, которые массово заключаются с целью получения вида на жительство. Госдума предлагает увеличить минимальный срок пребывания в браке для получения гражданства с одного до трех лет, что должно сократить количество мошеннических схем.

«Наша задача — найти баланс между безопасностью граждан и экономической необходимостью трудовой миграции», — резюмировал Вячеслав Володин.

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