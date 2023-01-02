2023 год многое определит в развитии России, а также всего мира на многие десятилетия вперёд. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал утром 2 января в телеграм-канале.

По мнению политика, исторические события произошли в ушедшем 2022 году. Для безопасности России приняты судьбоносные решения. Их результат будет виден в 2023 году.

— Мы вместе смогли противостоять вызовам и санкциям, с которыми столкнулась наша страна, — пишет Володин.

Спикер Госдумы уверен: наступивший год станет годом Победы, годом развития страны. Для этого всем гражданам нужно эффективно работать.