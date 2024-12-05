Волочкова назвала процедуру, от которой стоит воздержаться женщинам

Анастасия Волочкова, известная российская балерина, дала неожиданный совет своим поклонницам: отказаться от наращивания волос. В интервью NEWS.ru она поделилась своим опытом и рассказала, как эта популярная косметическая процедура обернулась неприятными последствиями.
По словам артистки, она сама раньше прибегала к наращиванию волос и даже была довольна внешним результатом.
После этого балерина отказалась от наращивания и больше не возвращалась к этой практике. Теперь, если её образ требует длинных волос, она предпочитает использовать парик. Это стало для неё удобным и безопасным вариантом.
Волочкова также объяснила, что её профессия требует строгого подхода к причёске.
Для съёмок или мероприятий Волочкова использует простой хвостик, который, по её мнению, выглядит достаточно элегантно.