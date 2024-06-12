Среда, 12 июня, 2024

Волновые циклоны принесли экстремальные ливни в Европейскую часть России

Автор: 7info

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Изображение от tawatchai07 на Freepik

На Европейскую территорию России прорвалась серия мощных волновых циклонов, пришедших из Адриатики. Эти вихри принесли с собой облака, насыщенные влагой, что вызвало экстремальные ливни накануне. Об этом пишет сайт «Метеовести».

Сегодня запад и север Русской равнины по-прежнему будут покрыты фронтальной облачностью, поэтому День России пройдет под аккомпанемент грозовых дождей. Как и во вторник, наиболее интенсивные осадки ожидаются в Центральной России и на северо-востоке региона, где за сутки может выпасть более трети месячной нормы осадков.

В Москве к полудню снова начнутся грозовые дожди. Максимальные осадки прогнозируются вечером — за шесть часов может выпасть около 12 мм. Ливни немного ослабнут к четвергу, но полностью погода наладится лишь во второй половине дня. В итоге, за время действия циклона на Москву выпадет почти половина месячной нормы осадков, что превысит июньский план почти в 1,5 раза. День России этого года войдет в тройку самых ненастных за всю историю праздника.

Основная причина столь сильной стихии — столкновение разнородных воздушных масс. На юг и восток Европейской России будет прорываться жаркий воздух из Средиземноморья, что приведет к повышению температуры в Поволжье, на Северном Кавказе и в Причерноморье до +30…+35°. На Северо-Западе, напротив, будет поступать прохлада из Северной Атлантики, где дневная температура не превысит +17…+22°. Центр страны окажется в переходной зоне с умеренной температурой +20…+25°.

В некоторых городах на востоке Русской равнины полуденный зной достигнет почти рекордных значений. В Тамбове, Ульяновске, Чебоксарах и Перми температуры приблизятся к рекордам, а в Черноземье в это время года такие высокие показатели случаются лишь раз в 5–6 лет.

В Санкт-Петербурге до субботы прогнозируются небольшие дожди, дневная температура будет соответствовать норме для этого периода июня — +19…+21°. В воскресенье ожидается улучшение погоды и потепление до +24°.

Для Москвы сегодняшние +24° кажутся прохладой по сравнению с вчерашними +26°. Завтра температура снизится еще на пару градусов, но к выходным осадки прекратятся, и температура вернется к уровням середины недели.

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