Волгоградцы требуют наказать обвинившего «Родину-мать» в излишней сексуальности

Жители Волгограда и области требуют наказать активиста из Башкирии, который обвинил «Родину-мать» в излишней сексуальности, пишет V1.RU.
Накануне общественник призвал переделать скульптуру. По его мнению, одеяние монумента выглядит слишком откровенно. Активист сравнил ее образ с голой вечеринкой Анастасии Ивлеевой.
Волгоградцы увидели в его словах радикальные призывы, а также желание навязать идеологию шариата.
Нашлись и те, кто рассмотрел в заявлениях активиста возможные реабилитацию нацизма и разжигание межнациональной розни.
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