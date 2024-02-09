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Волгоградцы требуют наказать обвинившего «Родину-мать» в излишней сексуальности

Автор: powder

Опубликовано

Жители Волгограда и области требуют наказать активиста из Башкирии, который обвинил «Родину-мать» в излишней сексуальности, пишет V1.RU.

Накануне общественник призвал переделать скульптуру. По его мнению, одеяние монумента выглядит слишком откровенно. Активист сравнил ее образ с голой вечеринкой Анастасии Ивлеевой.

«Лично мне очень обидны его разговоры. Он оскорбляет мои чувства уважения к погибшим воинам. Скульптура — святыня советского и российского народа», — подчеркнул один из пользователей.

Волгоградцы увидели в его словах радикальные призывы, а также желание навязать идеологию шариата.

Нашлись и те, кто рассмотрел в заявлениях активиста возможные реабилитацию нацизма и разжигание межнациональной розни.

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