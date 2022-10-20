Военный с фронта дал советы мобилизованным из Чувашии

Военнослужащий из Чувашии записал видеообращение с советами для мобилизованных земляков, пишет Про Город.

Он призвал вновь прибывавших в зону специальной военной операции на Украине слушать командира и старших, которые помогут в сложной ситуации.

«Пурнете салам! Кунта ситуация нормальная», – заявил военный на русском и чувашском языках.

Автор обращения посоветовал не злоупотреблять алкоголем, чтобы не потерять уважение сослуживцев. Также он рекомендует внимательностью относиться к местному населению, которое может противнику информацию о российских военных.

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