Военные сборы для старшеклассников прошли в Рязанской области

На базе Шиловского агротехнологического техникума прошли сборы для учащихся десятых классов школ Путятинского, Шиловского, Сапожковского и Ухоловского районов. Помог в их организации благотворительный фонд «Забота».

Участниками стали 65 человек – 3 взвода. Ребята жили в приближенной к армейской обстановке, получали навыки стрельбы, обращения с оружием, первой медицинской помощи, а также занимались строевой и физической подготовкой. Об этом сообщается в группе Подслушано Шилово ВКонтакте.

Со школьниками встретились участники специальной операции. Они ответили на все вопросы молодёжи, которая живо интересуется происходящим.

Участники сборов весело и интересно провели время и получили полезные навыки.