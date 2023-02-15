Военная автоинспекция перекрывала движение по трассе в Рязанском районе

Вечером 14 февраля участок трассы Рязань – Спасск возле села Дубровичи оказался перекрыт военными автоинспекторами. Об этом сообщает YA62.ru со ссылкой на очевидца.

Как отмечается, были остановлены все машины, водителей попросили выключить фары. Движение было перекрыто около 40 минут.

Другой очевидец заметил на месте ГАЗель Следственного комитета и военный «Урал».

Что именно произошло, остаётся неясным. Официальной информации пока нет.

Видео предоставлено очевидцем