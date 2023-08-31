Водителей с непогашенной судимостью выгонят из такси

Водителям, имеющим непогашенную или неснятую судимостью за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабёж и прочее, злостным неплательщикам штрафов запретят управлять такси. Соответствующий закон от 29.12.2022 № 580-ФЗ вступит в силу с 1 сентября, пишет «Парламентская газета».

Ещё одно новшество закона: регионы создадут три реестра —перевозчиков, такси, служб заказа такси. Таким образом, власти смогут контролировать заказы такси от клиента до завершения поездки.

Таксистам предложат на выбор три вида сотрудничества: трудовой договор, ИП, самозанятость. После этого придётся оформить разрешение на работу.

Также таксистов обяжут оформлять ОСАГО по тарифам для перевозчиков.

Водитель, работающий в одной из служб заказа такси в Рязани, рассказал корреспонденту 7info, что многие люди, подрабатывающие таксистами, из-за введённых новшеств перестанут это делать. По его мнению, цены на услуги такси вырастут, число машин уменьшится.