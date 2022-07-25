Водитель сбившей пешехода в Мервино легковушки был пьян.

ДТП, произошедшее 24 июля около 14 часов напротив дома №15А на 8-ом Мервинском проезде, прокомментировали в УМВД по Рязанской области.

По предварительным данным, 26-летний житель Рязани находился за рулём Volvo S40 в состоянии алкогольного опьянения – 1,423 мг/л. После наезда на 38-летнего мужчину машина снесла газовую трубу и врезалась в забор.

После ДТП пострадавший пешеход обращался за помощью к врачам. Ведётся проверка произошедшего.

Ранее появилось видео инцидента.