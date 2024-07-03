Среда, 3 июля, 2024

Водитель, по вине которого в Рыбновском районе погиб несовершеннолетний пассажир, был пьян

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Прокуратура Рыбновского района выяснила обстоятельства ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний пассажир.

Напомним, авария произошла 29 июня, примерно в 07:15, недалеко от 13-го километра автодороги «Срезнево — Чурилково — Вакино — Федякино», в Рыбновском районе. За рулем автомобиля «Хёндай», находился 18-летний житель Москвы. Он съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии погиб 17-летний юноша. 15-летняя девушка получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура района провела проверку по факту ДТП и выяснила, что 18-летний водитель был пьян. Также у него не было прав управления транспортным средством. Возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела поставлено прокуратурой района на контроль.

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