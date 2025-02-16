Во второй половине февраля рязанцев ждет мартовская погода, можно будет говорить о начале метеорологической весны. Об этом сообщает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов института естественных наук РГУ имени С. А. Есенина Сергей Тобратов.

Морозы и небольшое количество снега, которые встретили рязанцев в начале февраля, начинают сходить на нет. Но даже столь недолгая зима уже счастье в условиях, когда множество факторов – и природных, и антропогенных – этой зимой способствуют мощной перекачке тепла из тропиков в высокие широты, вследствие чего зима могла вообще не состояться. Подобное неоднократно случалось в прошлом, например, в 1796 году – задолго до глобального потепления.

Также в Рязанской области прогнозируют «необычайно тёплый март». Всё дело в том, что в марте продолжится глубокий перенос разогретых атлантических воздушных масс. Во всех российских городах-миллионниках будет наблюдаться отклонение от нормы, оно составит примерно 1,4°С.