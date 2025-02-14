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Погода

В Рязанской области прогнозируют «необычайно тёплый март»

Валерия Мединская

«Необычайно тёплый март» прогнозируют метеорологи в Рязанской области. О том, какой будет погода в первый месяц весны, написала «Российская газета».

Всё дело в том, что в марте продолжится глубокий перенос разогретых атлантических воздушных масс. Они спровоцируют аномальной тепло на европейской территории России, а также на Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Во всех российских городах-милионниках будет наблюдаться отклонение от нормы, оно составит примерно 1,4°С. 

Тёплый март прогнозируют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми. Аномалия придёт и в региональные столицы Центральной России (Тверь, Смоленск, Тулу, Брянск, Орёл, Курск, Липецк, Рязань и Белгород). 

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