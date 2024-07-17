Во время раскопок в Рязанском кремле нашли старинный нож и берестяной туеск

На Введенском раскопе в Рязанском кремле археологи представили первые находки этого сезона. Об этом рассказывает в своём сюжете ВГТРК «Ока».

В раскопках участвуют около тридцати студентов, которые уже обнаружили десятки тысяч артефактов, позволяющих определить возраст культурного слоя. После завершения практики место студентов займут волонтеры, и раскоп продолжится до конца августа.

Археологи находят кости, керамику. Среди находок есть и уникальные предметы: металлическая накладка, предположительно от сумки, старинный нож, а также фрагмент берестяного туеска с процарапанными буквами. Ученые предполагают, что надпись на туеске могла быть сделана ребенком, который обучался грамоте.