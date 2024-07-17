Среда, 17 июля, 2024

Во время раскопок в Рязанском кремле нашли старинный нож и берестяной туеск

Автор: 7info7

Опубликовано

фото ВГТРК "Ока"

На Введенском раскопе в Рязанском кремле археологи представили первые находки этого сезона. Об этом рассказывает в своём сюжете ВГТРК «Ока».

В раскопках участвуют около тридцати студентов, которые уже обнаружили десятки тысяч артефактов, позволяющих определить возраст культурного слоя. После завершения практики место студентов займут волонтеры, и раскоп продолжится до конца августа.

Археологи находят кости, керамику. Среди находок есть и уникальные предметы: металлическая накладка, предположительно от сумки, старинный нож, а также фрагмент берестяного туеска с процарапанными буквами. Ученые предполагают, что надпись на туеске могла быть сделана ребенком, который обучался грамоте.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанский сенатор Игорь Мурог сменил комитет в Совфеде

Выставка собирателя русского народного костюма Сергея Глебушкина открылась в Шацком районе

Спасая гадюку, жительница Подмосковья попала в реанимацию

Рязанским девелоперам рассказали о применении аналитики данных и искусственного интеллекта в строительной сфере

В Перинатальном центре рязанка родила одиннадцатого ребенка

Следователи Касимова возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ветстанции и предпринимателя

В Александро-Невском районе обнаружили опасное растение

Рязанец угнал с улицы Захарова асфальтоукладчик

Закрытый из-за педофила детский лагерь в Анапе превратили в опасное общежитие

Сотрудники ПВЗ книжного холдинга «Лабиринт» в Рязани пожаловались на задержку зарплаты

36 человек погибли на пожарах в Рязанской области с начала года

В Рязани на улице 2-я Линия вводят одностороннее движение