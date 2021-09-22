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Среда, 22 сентября, 2021
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Во Владимирской области автохам на BMW перекрыл выезд для 10 карет скорой помощи

Александр Ильин
Во Владимирской области автохам на BMW перекрыл выезд для 10 карет скорой помощи
Фото: Официальный информационный интернет ресурс города Гусь-Хрустальный,

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В городе Гусь-Хрустальный, Владимирской области, мужчина заблокировал выезд из больницы для десятка машин скорой помощи. Об этом сообщает региональный «АиФ». 

Водитель BMW решил намеренно перекрыть проезд после того, как его не пустили на парковку медицинского учреждения. Мужчина остановился перед шлагбаумом и отказывался двигаться даже после появления скорой.

На место инцидента выехали сотрудники ГИБДД, которые оштрафовали автохама на 2 тыс. рублей. После этого он уехал прочь. 

Отмечается, что из-за перебоя в работе никто не пострадал. 

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