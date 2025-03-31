Власти Рязани ответили на вопрос об отключении отопления

Администрация Рязани ответила на вопрос, когда в городе отключат отопление. Ответ мэрия опубликовала под комментарием рязанца под постом губернатора Павла Малкова.

Сообщается, что завершать отопительный сезон в Рязани пока не планируют. Администрация аргументирует это погодой, которая пока переменчива.

В комментариях под постами главы региона мнения рязанцев о необходимости завершения отопительного сезона разделились. Кто-то просит не выключать отопление как можно дольше и напоминает, что в прошлом году холода длились вплоть до 10 мая. Кто-то требует, чтобы подачу тепла в дома остановили уже сейчас.