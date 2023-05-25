Власти Рязани обсудили предстоящий ремонт теплотрассы на Первомайском проспекте

Состоялось заседание рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства. Его участниками стали руководители управления благоустройства города и дирекции благоустройства, депутаты городской Думы Роман Худяков, Елена Волкова и Алексей Захаров, представители специализированных организаций и общественности. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

На заседании был рассмотрен вопрос капитального ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте, который будет проведен в рамках подготовки Рязани к новому отопительному сезону. Работы выполнят в два этапа: первый — от д. 27 до д. 35 и от д. 47 до д. 53 — намечен с 9 июня по 12 июля, второй — от д. 21 до д. 25 — запланирован с 17 июля по 16 августа. Как было отмечено, жители не будут отключены от горячего водоснабжения более чем на 14 нормативных дней.

На период проведения работ по капитальному ремонту магистрального трубопровода организация дорожного движения на участке автомобильной дороги по Первомайскому проспекту будет изменена. При этом общественный транспорт на протяжении участка ремонта будет работать без изменений. Для остального транспорта разработана схема объездных путей, которая учитывает особенности трафика и предполагает на отдельных отрезках дороги запрет парковки.